2020/02/08 | 21:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل مشرفو مباراة الشرطة والاستقلال الايراني في دوري ابطال اسيا الى اربيل .

ووصل كل من مشرف مباراة الشرطة و استقلال طهران، اللبناني، بشير عبد الخالق.

كذلك قدم المشرف الامني السوري مازن داقوري والحكم الرابع اللبناني.

وخاض الشرطة وحدته التدريبية الاولى في ملعب فرانسو حريري بعد وصله يوم امس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول مشرفي مباراة الشرطة واستقلال ايران الى اربيل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول مشرفي مباراة الشرطة واستقلال ايران الى اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).