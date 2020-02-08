اصابة 5 مدنيين بانفجار 3 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة ببغداد

2020/02/08 | 21:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان 5 مدنيين اصيبوا بانفجار 3 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة جكوك، انفجرت مساء اليوم ادت الى اصابة مدني بجروح".

واضاف أن "مدنيين اثنين اصيبا بانفجار عبوة ناسفة اخرى في منطقة الحرية، فيما اصيب رجل وامرأة بانفجار عبوة ناسفة ثالثة في حي القاهرة".

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