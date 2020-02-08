2020/02/08 | 21:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النادي الأهلي المصري يحدد موعد مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأهلي يستقر على موعد مواجهة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأهلي يستقر على موعد مواجهة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).