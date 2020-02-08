2020/02/08 | 22:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الامين: نحن من الجهات التي لم تخرج خاسرة من هذا الوضع اما محافظين او نزداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الامين: نحن من الجهات التي لم تخرج خاسرة من هذا الوضع اما محافظين او نزداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).