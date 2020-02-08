الشيخ الأمين يكشف سبب تأجيل الرد العسكري على الوجود الأميركي في العراق بعد اغتيال القادة الشهداء

2020/02/08 | 22:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ الأمين قيس الخزعلي، اليوم السبت، إن اغتيال القادة الشهداء الشهيد القائد أبو مهدي المهندس والشهيد القائد الجنرال قاسم سليماني، كان نجاحًا تكتيكيًا لأميركا ولكنه خسارة استراتيجية أميركية وكان بداية خسارتهم.وذكر الشيخ الأمين خلال حديث متلفز على قناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” […]

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