2020/02/08 | 22:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين لأول مرة في هذا العام تم توزيع المساعدات الشتوية وبعض المساعدات الأخرى على نازحي مخيم “سردشتي” وذلك بعد نداءات ومطالبات من النازحين، حيث تم توزيعها من قبل منظمة Mission east الألمانية وذلك بالتنسيق مع مكتب شنگال لوزارة الهجرة و المهجرين.بهذا الشأن تحدث “علي شعبو” لـ “ايزيدي 24” قائلاً، “بعد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد النداءات، منظمة ألمانية تقوم بتوزيع المساعدات على نازحي مخيم سردشتي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد النداءات، منظمة ألمانية تقوم بتوزيع المساعدات على نازحي مخيم سردشتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).