وجبات خفيفة تساعد على خسارة الوزن..

2020/02/08 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت أخصائية التغذية الأسترالية سوزي باريل، عن أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تساعد في عملية تخفيض الوزن.

اليوغورت والتوتيحتوي اليوغورت (اللبن اليوناني) والتوت على عنصري البروتين والكالسيوم.



كما أن اللبن يحتوي على نسبة ضئيلة من السكريات.



أما التوت فيحتوي على كمية ضئيلة من السعرات الحرارية وكميات كبيرة من الألياف.

الفول والحمّصالفول والحمص خياران مثاليان للوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية، كما أنهما غنيان بالألياف.



وبحسب سوزي، فإن الفول والحمص يحتويان على البروتينات والحديد اللازمان لصحة العضلات والبشرة.

المكسرات

تتوفر في الأسواق الكثير من المكسرات المغلفة على شكل ألواح الشوكولاه، وتعتبر وجبة خفيفة مثالية لإنقاص الوزن، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات اللازمة لإرضاء الشهية وخفض مستويات السكر في الدم.



وتوصي خبيرة التغذية سوزي باريل بتناول هذه الألواح عوضاً عن المكسرات العادية لأنها تحتوي على أقل من 10 غرامات من السكريات.

الجبن

يمثّل الجبن خياراً رائعاً كوجبة خفيفة لأنه يحتوي على العديد من المغذيات، مثل البروتين والكالسيوم والمغنيزيوم.



وعندما يتم تناوله مع وجبة من الحبوب الكاملة أو حبوب الذرة، فإنه يوفر توازناً مثالياً بين البروتين والكربوهيدرات.

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