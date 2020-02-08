لا فرصة باستيزار أي وزير من الحكومة المستقيلة ولن أتراجع عن الانتخابات المبكرة

2020/02/08 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهو يبلغ 70 نائبا إن الحقائب ستمنح للعاملين في الوزارات..علاوي: بغداد – وعد الشمري: أبلغ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي 70 نائباً بأن الكتل السياسية منحته الحريّة الكاملة في اختيار أعضاء حكومته، مشيراً إلى أن الحقائب ستكون من حصة العاملين في الملاك الوظيفي للوزارات، مبدياً استعداده لتقديم المرشحين بأسرع وقت ممكن، وقبل انتهاء ...

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