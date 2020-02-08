2020/02/08 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي امس السبت، الى تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين، فيما طالب بمحاكمتهم علنيا.وقال علاوي في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، انه “يجب محاكمة قتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين علنيا”.ودعا الى “تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد علاوي يدعو الى تشكيل محكمة علنية خاصة لمرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياد علاوي يدعو الى تشكيل محكمة علنية خاصة لمرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).