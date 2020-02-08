الشيخ الخزعلي: شرط فصائل المقاومة والشعب العراقي ينص على ان يستجيب رئيس الوزراء لقرار سحب القوات الأميركية

2020/02/08 | 22:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ قيس الخزعلي : شرط فصائل المقاومة والشعب العراقي ينص على ان يستجيب رئيس الوزراء لقرار سحب القوات الأميركية>

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