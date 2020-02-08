"الحرة".. أداة بومبيو الرخيصة

2020/02/08 | 22:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات واضحا ان الحشد الشعبي الذي افشل المخطط الامريكي الخليجي عندما نجح الى جانب القوات المسلحة العراقية في اسقاط دولة الخرافة التي اقامتها "داعش" بد...

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