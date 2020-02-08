الخزعلي يكشف سبب تأجيل ’’الرد العراقي’’ على اغتيال المهندس ويؤكد

2020/02/08 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

كشف الأمين العام لـ"حركة عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، اليوم السبت، سبب تأجيل &q...





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