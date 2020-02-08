2020/02/08 | 22:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ قيس الخزعلي: اغتيال الحاج المهندس هو بداية نهاية الوجود الأميركي العسكري الحتمي في العراق .

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