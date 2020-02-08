تفاصيل “مذبحة” تايلاند.. قتلى عسكريون ومدنيون وبث على فيسبوك

2020/02/08 | 22:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد وقت قصير من الهجوم الذي هز تايلاند، حيث قتل جندي مسلح 20 شخصا على الأقل وأصاب آخرين من سلاح رشاش في مدينة كورات شمال شرقي البلاد، بدأت وسائل الإعلام […]

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