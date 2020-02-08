2020/02/08 | 22:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتظاهرون يرفضون تكليف علاوي ويطالبون بتغييره أمهل متظاهرون عراقيون محافظ بابل ساعتين فقط لتقديم استقالته، السبت، وذلك بعدما أفاد ناشطون بأن قوات الأمن اعتدت على مجموعة منهم، قرب مبنى المحافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهلة ساعتين لاستقالة محافظ بابل بعد ضرب متظاهرين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهلة ساعتين لاستقالة محافظ بابل بعد ضرب متظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).