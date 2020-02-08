(التاتو) او الوشم موضة ام تقليد اعمى انتشر بين النساء و الرجال في العراق

2020/02/08 | 22:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ بهاء عبد الصاحب كريم/..كثير منا عندما بلغ سن المراهقة و بداية دخول مرحلة الشباب و بالاخص في فترة ثمانينات و تسعينات القرن الماضي كنا نقوم بتقليد الشخصيات المشهورة، حيث كنا سابقا نقلد ممثلي هوليوود مثل ارنولد، و فاندام، وسلفستر ستالون،و قمنا بالاشتراك في صالات الحديد و قاعات الملاكمة و القتال الاعزل لكي نكون […]

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