الخزعلي: شرط المقاومة والشعب هو الانسحاب الكامل للقوات الامنية وليس الفنيين والمستشارين فقط

2020/02/08 | 22:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، ان “الكلام عن انسحاب القوات الاجنبية لم نقصد الفنيين وسحب المدربين ولا توجد حاجة للمستشارين”.وقال الخزعلي في مقابلة خاصة اجرته معه “العهد”، ان “شرط فصائل المقاومة والشعب العراقي ينص على ان يستجيب رئيس الوزراء لقرار سحب القوات الأميركية”، مضيفا، ان “المقاومة العسكرية لن […]

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