2020/02/08 | 22:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ قيس الخزعلي يصف التظاهرة المليونية ضد التواجد الأميركي بأنها “الأكبر في تأريخ العراق” .

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