2020/02/08 | 22:25 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يوجه رسالة للشعب ولعلاوي ويكشف سبب تأجيل الرد على اغتيال المهندس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 22:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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