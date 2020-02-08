2020/02/08 | 22:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ قيس الخزعلي: جميع العراقيين رافضون للاحتلال وليس فقط الشيعة .

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