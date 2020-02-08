اصابة 5 مدنيين بانفجار 3 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد

2020/02/08 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان 5 مدنيين اصيبوا بانفجار 3 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة جكوك، انفجرت مساء اليوم ادت الى اصابة مدني بجروح”.واضاف أن “مدنيين اثنين اصيبا بانفجار عبوة ناسفة اخرى في منطقة الحرية، فيما اصيب […]

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