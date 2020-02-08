نحو 27 ألف أجنبي يتواجدون في العراق وسوريا.. تقريرٌ أميركي يُحذّر من عودة داعش

2020/02/08 | 22:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق حذّر تقريرٌ لـ هيئةٍ أميركية مستقلة، من أن انسحاب #القوات_الأميركية من #العراق «قد يؤدي إلى عودة ظهور تنظيم #داعش مُجدّداً».معتبراً في الوقت ذاته، أن تنظيم داعش […]

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