2020/02/08 | 22:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ قيس الخزعلي: باغتيال الشهداء القادة فإن مشروع المقاومة بدأ فعلاً في العراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قيس الخزعلي: باغتيال الشهداء القادة فإن مشروع المقاومة بدأ فعلاً في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ قيس الخزعلي: باغتيال الشهداء القادة فإن مشروع المقاومة بدأ فعلاً في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ قيس الخزعلي: باغتيال الشهداء القادة فإن مشروع المقاومة بدأ فعلاً في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).