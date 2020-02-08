كافاني يرفض الانضمام لبرشلونة

2020/02/08 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الأوروجواياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الانضام لفريق برشلونة الاسباني.

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