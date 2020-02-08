علاوي يؤكد المضي بتنفيذ قرارين اتخذا في عهد حكومة عبد المهدي

2020/02/08 | 22:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تحالف البناء، مختار الموسوي، ثلاثة قرارات سيمضي يتنفيذها رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بينها التكشيلة الوزارية.

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