مصدر :رد عراقي صادم للادارة الامريكية بخصوص منظومة [باتريوت]

2020/02/08 | 22:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]صدمت الادارة العراقية نظيرتها الامريكية بخصوص نصب منظومة باتريوت الدفاعية في البلاد والتي اقترحتها الولايات المتحدة لحماية بعثاتها في العراق.

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