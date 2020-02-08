2020/02/08 | 22:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مقرب من نجم منتخبنا الوطني السابق هوار ملا محمد، اليوم السبت، خبر وفاته بحادث سير.وقال المقرب في تصريح صحفي، إن “هوار بصحة جيدة ولا حقيقة للاخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته بحادث سير”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبر وفاة اللاعب هوار ملا محمد عارٍ على الصحة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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