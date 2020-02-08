2020/02/08 | 22:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز الاعلام الرقمي DMC ان حساب شركة فيسبوك الرسمي وحساب ماسنجر على منصة تويتر تعرضا للاختراق فجر اليوم السبت 8 شباط بواسطة مجموعة تدعى Ourmine لحقها اختراق لحساباتهم على انستجرام ايضا.واضاف المركز ان “المخترقين تمكنوا من الوصول لحساب فيسبوك على Khoros وهي منصة لادارة حسابات التواصل الاجتماعي ثم نشروا تغريدات مكثفة للاعلان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختراقات كبيرة تجتاح مواقع شركة فيسبوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختراقات كبيرة تجتاح مواقع شركة فيسبوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).