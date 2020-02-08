انصار الله يسقطون طائرة تابعة لتحالف العدوان في الحديدة غربي اليمن

2020/02/08 | 22:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.وقال الحوثيون في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إنهم “أسقطوا طائرة تجسس لقوى التحالف في أجواء منطقة الكيلو 16 “شرق الحديدة”.وأوضح، أن “إسقاط الطائرة تم بعد خرقها اتفاق السويد وقيامها بمهام عدائية”.في […]

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