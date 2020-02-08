2020/02/08 | 23:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.وقال الحوثيون إنهم “أسقطوا طائرة تجسس لقوى التحالف في أجواء منطقة الكيلو 16 (شرق الحديدة)”.وأوضحت الجماعة أن “إسقاط الطائرة تم بعد خرقها اتفاق السويد وقيامها بمهام عدائية”.في سياق متصل، اتهم “أنصار الله”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة لـ”التحالف العربي” غربي اليمن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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