بعد فوزه الكبير على فالنسيا.. خيتافي يشعل الدوري الإسباني

2020/02/08 | 23:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسك خيتافي بطموحه في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن تلاعب بمنافسه المباشر فالنسيا وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل لاشيء ضمان منافسات الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.افتتح المهاجم المخضرم خورخي مولينا التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 58 من متابعة لكرة ارتدت من الحارس، ثم ضاعف التقدم في الدقيقة 67 بعد […]

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