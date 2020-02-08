الجيش السوري يتجاوز خطوط الدفاعات الارهابية شمالي مدينة حلب

2020/02/08 | 23:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخترق الجيش السوري، اليوم السبت، خطوط دفاع الجماعات الإرهابية المسلحة المنتشرة إلى الشمال من مدينة سراقب متجاوزاً الطريق الدولي “اللاذقية – حلب” بعدة كيلومترات باسطاً سيطرته على بلدة جديدة تشرف على مطار تفتناز الذي انتشرت بمحيطه مؤخرا قوات تركية.وذكرت وسائل اعلام روسية، في اخبار عاجلة اطلعت عليها “العهد نيوز”، ان “وحدات الجيش السوري تابعت […]

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