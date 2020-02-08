الجيش السوري يؤكد سيطرته على سراقب..والاتراك يهددون

2020/02/08 | 23:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حسم التلفزيون السوري الرسمي، السبت، التضارب خلال اليومين الماضيين بشأن سيطرة الجيش السوري على مدينة سراقب من عدمها، إذ بث لقطات مباشرة قال إنها من داخل المدينة التي بدت خالية من السكان، مشيرا إلى أن القوات الحكومية أنهت عمليات التمشيط والبحث عن ألغام ومفخخات داخل سراقب.ويأتي هذا التقدم الحكومي السوري عبر دخول الجيش […]

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