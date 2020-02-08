ابسطها التراب.. توقعات مهمة في حالة الطقس لليلة وغدا الاحد

2020/02/08 | 23:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي، علي الموسوي، اليوم السبت، بان “يكون طقس الليلة وغدا كتل غبارية متوسطة الكثافة.وبين الموسوي في النشرة التي خص بها “العهد نيوز”، مالي: اولا: كما حذرنا سابقا تشهد حاليا مناطق واسعة من غرب البلاد واجزاء من وسط البلاد كتل غبارية متوسطة الكثافة بسبب دخول الجبهة الهوائية الباردة النشطة من جهة غرب البلاد..[…]

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