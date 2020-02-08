10 جرحى في خمسة تفجيرات بالعاصمة بغداد

2020/02/08 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب ما لا يقل عن 10 اشخاص بجروح مساء اليوم السبت بسلسلة من التفجيرات استهدفت مناطق ذات كثافة سكانية في العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية لشفق نيوز، ان خمسة تفجيرات ناجمة عن عبوات ناسفة وقعت في مناطق متفرقة من بغداد ادت الى اصابة 10 اشخاص.

هذا ولم تتبن اية جماعة تلك التفجيرات حتى وقت كتابة الخبر.

وشهدت العاصمة بغداد ومناطق وسط وجنوب العراق ذات الغالبية الشيعية هدوءا نسبيا بعد ان كانت تتعرض للتفجيرات بشكل شبه مستمر قبل الاعلان عن هزيمة تنظيم داعش عسكريا في عام 2017.

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