2020/02/08 | 23:22 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو: الجلسات الطارئة لمجلس الأمن حول إدلب تعقد كلما وجد الإرهابيون أنفسهم في ورطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 23:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: الجلسات الطارئة لمجلس الأمن حول إدلب تعقد كلما وجد الإرهابيون أنفسهم في ورطة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو: الجلسات الطارئة لمجلس الأمن حول إدلب تعقد كلما وجد الإرهابيون أنفسهم في ورطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).