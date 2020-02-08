الديمقراطي الكردستاني ينفي اشتراطه الحصول على مناصب معينة مقابل دعم حكومة علاوي

2020/02/08 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ اربيل

نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، اشتراطه الحصول على مناصب معينة مقابل دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال المتحدث باسم الحزب، ارام بالتي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض المواقع والشخصيات، تداولت اشتراط الحزب الديمقراطي الكردستاني الحصول على مناصب معينة من أجل دعم الحكومة المزمع تشكيلها من قبل محمد علاوي ".

وبين أنه "في الوقت الذي ننفي فيه مثل هذه الأنباء، نؤكد أن الحديث عن توزيع المناصب في الحكومة القادمة ما زال مبكراً، وأن من يروج لمثل هذه الأخبار يريد أن يضع العصي في عجلة تشكيل الحكومة لغايات معروفة، ونؤكد مرة أخرى بأن تطبيق الدستور والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، تأتي في مقدمة أولوياتنا، ولابد أن تبذل الحكومة المقبلة كل جهودها من أجل تطبيق مطالب المتظاهرين في إطار القانون والدستور".

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