طهران: ضربة عين الاسد جاءت وفق حسابات دقيقة ومتكاملة

2020/02/08 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الجنرال، محسن رضائي، يوم السبت، ان “بلاده استهدفت قاعدة عين الاسد العسكرية التي يتواجد بها عسكريون امريكيون في محافظة الانبار غربي العراق”.وقال، رضائي في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “جميع القواعد الأميركية في المنطقة تحت مراقبتنا وحاملات الطائرات تحت سيطرتنا ونعلم كم سفينة يمتلكون”.واضاف ان […]

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