مفاجأة.. برشلونة أراد استعادة أنيستا

2020/02/08 | 23:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حاول برشلونة استعادة خدمات نجمه السابق، أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي، وفقا لتقرير صحفي كتالوني.

فقد ذكرت صحيفة "سبورت"، اليوم السبت، أن إنييستا الذي حافظ على مستواه العالي حتى الآن، تلقى العديد من العروض خلال الميركاتو الشتوي الماضي، كان أبرزها من برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البارسا، حاول استعادة خدمات إنييستا لبضعة أشهر، حتى نهاية الموسم الحالي.

لكن الصفقة كانت معقدة للغاية، لأن الدولي الإسباني السابق لا زال لديه عامين في عقده، كما أنه لاعب أساسي في الفريق الياباني، الذي يشارك آسيويًا.

يذكر أن إنييستا قرر إنهاء تجربته الطويلة مع برشلونة، في صيف 2018، وخوض تحدٍ جديد رفقة فيسيل كوبي.

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