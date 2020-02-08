2020/02/08 | 23:27 - المصدر: الغد برس

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محافظ ذي قار وكالة يوجه رسالة الى المعتصمين في ساحة الحبوبي

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محافظ ذي قار وكالة يوجه رسالة الى المعتصمين في ساحة الحبوبي

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