مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية: مكتب عبدالمهدي كان وسيلة المليشيات في السيطرة على الدولة العراقية

2020/02/08 | 23:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعة “ساحات التحرير” كشف تقرير نشره مركز أبحاث مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية “وست بوينت” أن الميليشيات التي تدعمها إيران وصلت لأوج قوتها في تلك الفترة بعد أن تمكنت من السيطرة على مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بوجوده … Readmore

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