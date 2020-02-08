2020/02/08 | 23:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد محور الشمال للحشد الشعبي، السبت، اجتماعا لبحث التطورات الامنية في قاطعي كركوك وصلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان الوية محور الشمال عقدت اجتماعا دوريا في مقر العمليات لمناقشة الاوضاع الامنية في قاطعي كركوك وصلاح الدين والمستجدات التي شهدتها تلك المناطق.واضاف ان اامجتمعين اكدوا على تعزيز آلية التنسيق المشترك لسد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محور الشمال للحشد يبحث التطورات الامنية في قاطعي كركوك وصلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محور الشمال للحشد يبحث التطورات الامنية في قاطعي كركوك وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محور الشمال للحشد يبحث التطورات الامنية في قاطعي كركوك وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).