عمليات بغداد: مجاميع مخربة استهدفت قواتنا بالرصاص الحي قرب كراج الامانة وسط العاصمة (موسع)

2020/02/08 | 23:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عليمات بغدادِ، اليوم السبت، بان “مجاميع مجهولة هاجمت القوات الامنية المتواجدة لحماية المتظاهرين الى اطلاق نار حي فرب كراج الامانة في بغداد.وذكر بيان للقيادة حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “بالوقت الذي تؤدي قواتنا الامنية واجباتها في حماية المتظاهرين وتامين مناطق التظاهر تكرر في الايام الاخيرة مهاجمتها بالرمانات الهجومية لثلاث مرات على التوالي […]

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