الحشد الشعبي يحبط تسللا لداعش ويقتل 6 إرهابيين شرقي صلاح الدين

2020/02/08 | 23:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الحشد الشعبي، السبت، 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شرقي صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان مدفعية اللواء21 بالحشد الشعبي استهدفت مجموعة من تنظيم داعش حاولت التسلل الى منطقة العيث شرقي محافظة صلاح، مبينا أن القصف حقق إصابات مباشرة بين صفوف الارهابيين.وأضاف أن معلومات استخبارية أكدت مقتل 6

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