ثلاث اصابات طفيفة بحادث حريق في قسم داخلي لمعهد للبنات في السليمانية

2020/02/08 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب ثلاث طالبات في المعهد التقني بمحافظة السليمانية مساء اليوم السبت بجروح طفيفة جرح اندلاع حريق القسم الداخلي للمعهد.

وقال مصدر في الدفاع المدني لشفق نيوز، ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حرق اندلع في القسم الداخلي للمعهد التقني الواقع في منطقة بختياري في السليمانية.

واضاف المصدر ان الحريق اسفر عن اصابة ثلاثة طالبات بجروح طفيفة، مشيرا الى ان الحريق ناجم عن اشتعال اسطوانة غاز.

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