كنا: حكومة علاوي ستعيد النظر بكافة الدرجات الخاصة في الدولة

2020/02/08 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الرافدين النيابية، اليوم السبت، ان الحكومة الجديدة، سوف تعيد النظر بكافة الدرجات الخاصة، التي منحت لبعض الشخصيات الحكومية.وقال رئيس الكتلة يونادم كنا، في حديث صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “حكومة محمد توفيق علاوي، المرتقبة، سوف تعيد النظر بكافة الدرجات الخاصة، التي منحت لبعض الشخصيات في حكومة عادل عبدالمهدي، خصوصاً ان هناك […]

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