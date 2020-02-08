رشيد غويلب - فضيحة سياسية غير مسبوقة / المانيا: قوى اليمين التقليدي تسقط في مستنقع النازيين الجدد

2020/02/08 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب شهدت ولاية تورنغن الألمانية ومعها عموم الساحة السياسية في البلاد ما وصفها المعلقون والديمقراطيون بأنها فضيحة وانهيار سياسي غير مسبوقين، ففي الخامس من شباط الحالي انتخب توماس كمريش من الحزب الليبرالي الحر رئيسا جديدا لوزراء الولاية، ولأول مرة، منذ هزيمة النازية في عام 1945 تنتخب شخصية سياسية لمنصب مهم بأصوات النازيين الجدد.ولم يأت هذا الانتخاب صدفة، بالرغم من عدم وجود مفاوضات رسمية لتشكيل تحالف بي......

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