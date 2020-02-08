2020/02/08 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت دائرة الصحة في محافظة البصرة، اليوم السبت ، بياناً حول البضائع الصينية التي تدخل عبر موانئ العراق، فيما وجهت رسالة اطمئنان إلى المواطنين بهذا الشأن، وتستبعد ان تكون تلك البضائع ملوثة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الكثير من المواطنين ينتابهم الشعور بالقلق والخوف من الإصابة بمرض “الكورونا الجديد” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة تستبعد تلوث البضائع القادمة من الصين بفيروس “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة تستبعد تلوث البضائع القادمة من الصين بفيروس “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).