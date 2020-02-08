بعد حرق نقابة المعلمين.. معتصمو الديوانية يطالبون بملاحقة المعتدين ومحاسبتهم

2020/02/08 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ الديوانية

افاد مصدر أمني، السبت، باقدام مسلحين مجهولين على حرق مقر نقابة المعلمين فرع الديوانية، فيما اشار الى أن المعتصمين المتواجدين في الديوانية طالبوا القوات الامنية بملاحقة المسلحين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجهولين مسلحين، قاموا برمي قناني المولتوف الحارقة، على مقر نقابة المعلمين فرع الديوانية، ما ادى الى تضرر احدى جهات البناية"، مبيناً أن "القوا ت الامنية وصلت الى مكان الحريق وهي تحيط به".

واضاف أن "معتصمي الديوانية، بادروا باصدار بيان استنكروا فيه حرق مقر نقابة المعلمين، وطالبوا القوات الامنية بملاحقة الفاعلين".

بغداد اليوم ـ النجف

أكدت دائرة صحة محافظة النجف، السبت، اتخاذها الاجراءات اللازمة مع الوافدين من الصين.

وقال مدير وحدة الامراض النفسية الحادة في الدائرة، ليث الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريق وحدة الامراض التنفسية الحادة في قسم

بغداد اليوم ـ ذي قار

وجه محافظ ذي قار اباذر العمر، السبت، رسالة الى المعتصمين في ساحة الحبوبي.

وقال العمر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "قبل كل شيء ...نقول لكم انتم منا ونحن منكم ومع مطالبكم المشروعة التي طالما أيدتها وأكدت عليها مرجعيت

بغداد اليوم- البصرة

حذر الخبير البيئي، علي عزيز الخفاجي، السبت (08 شباط 2020)، من تناول الكمأ الذي يتم الحصول عليه من محافظتي البصرة وذي قار خلال الموسم الحالي.

وقال الخفاجي لـ (بغداد اليوم) إن "المناطق التي يتم الحصول على الكمأ فيها بمحاف

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