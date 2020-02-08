الحشد الشعبي يحبط تسللا لداعش ويقتل 6 إرهابيين شرقي صلاح الدين

2020/02/08 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، السبت، مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش شرقي صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللواء21 بالحشد الشعبي رصد مجموعة من تنظيم داعش حاولت التسلل الى منطقة العيث التابعة لحمرين شرقي محافظة صلاح"، مبينا أن "مدفعية الحشد استهدفت الارهابيين استنادا للمعلومات الاستخبارية للواء وحققت إصابات مباشرة بين صفوفهم".

وأضاف أن "المعلومات أكدت مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش بالقصف المدفعي".

بغداد اليوم ـ بغداد

افادت قيادة عمليات بغداد، السبت، بأن مجموعة داخل المتظاهرين هاجمت القوات الامنية باطلاقات نارية.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالوقت الذي تؤدي قواتنا الامنية واجباتها في حماية المتظا

بغداد اليوم _ متابعة

أكدت ادارة مطار السليمانية الدولي، اليوم السبت، حجرها أي مسافر قادم من الصين أو مر من خلالها، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية من فايروس "كورونا".

وقال مدير مطار السليمانية الدولي، طاهر عبدالله، في تصريح صحفي،

بغداد اليوم- ديالى

اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، السبت (8 شباط 2020)، جهات بعرقلة تأمين حقوق الحشد العشائري.

وقال العزاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الحشد العشائري يلعب دورا محوريا وفعالا في دعم الامن وال

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